Roma-Liverpool, nessun dubbio per Klopp: Wijnaldum uomo chiave

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Jurgen Klopp non modificherà niente rispetto al consueto 4-3-3 che ha utilizzato lungo tutto il corso della stagione. Anche a causa delle assenze, recenti o meno, di Gomez, Lallana, Matip, Can e Chamberlain, anche gli uomini che scenderanno in campo sono praticamente scontati.

Davanti alla porta difesa da Karius, i Reds si schieraranno con Alexander-Arnold sulla destra, Lovren e Van Dijk al centro e Robertson sulla sinistra. A centrocampo, l'uomo chiave che ha cambiato il volto dell'andata, ovvero Wijnaldum, verrà confermato al posto dell'infortunato Chamberlain. Ai suoi fianchi Milner e Henderson. In avanti nessun dubbio sul tridente delle meraviglie, con Sané pienamente recuperato dal piccolo infortunio che aveva tenuto in ansia i tifosi inglesi che fiancheggerà il solito Firmino e, ovviamente, Momo Salah.