Roma-Liverpool, ultime di formazione: no sorprese, entrambe col 4-3-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna sorpresa sia nella Roma che nel Liverpool in vista della sfida di questa sera all'Olimpico, valida per la semifinale di ritorno di Champions League. La novità, in casa giallorossa, ha il nome di Lorenzo Pellegrini, visto che Kevin Strootman non è stato convocato: l'italiano completerà il centrocampo di Di Francesco insieme a De Rossi e Nainggolan, mentre in attacco nuova occasione per Patrik Schick e Stephan El Shaarawy, con i due che affiancheranno l'intoccabile Edin Dzeko. Dall'altra parte Jurgen Klopp dovrà rinunciare a Oxlade-Chamberlain: al suo posto ci sarà Wijnaldum. Confermatissimo il tridente d'attacco formato da Salah, Firmino e Manè. Queste le probabili formazioni per la gara di questa sera:

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnoild, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Manè.