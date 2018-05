Roma-Liverpool, Wijnaldum: "Salah ci ha detto che sarà difficile"

Il centrocampista olandese del Liverpool, Georginio Wijnaldum, ha parlato della sfida contro la Roma presentatagli da Momo Salah, ex della partita. "Ci ha detto che sarà difficile. Ci ha detto di avere fiducia, sicuri dei nostri mezzi mantenendo la nostra identità. Ci ha detto che il pubblico sarà molto caldo e che cercherà di spingerla fino in fondo. Basta pensare a ciò che ha fatto contro il Barcellona, questo è un monito sufficiente per noi".