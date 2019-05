© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La decisione di non proporre a Daniele De Rossi un anno di rinnovo da giocatore è stata presa da James Pallotta in persona, su suggerimento del "solito" Franco Baldini, consigliere personale del patron statunitense che non perde occasione per dimostrare la sua influenza. La scelta è arrivata per non avere una mediana vincolata a un giocatore che, a causa dell'età e dei precedenti, potrebbe non garantire la continuità utile per il compito in questione. A riportarlo è Il Messaggero.