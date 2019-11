© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene inglesi per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è finito nelle mire del Manchester United che potrebbe affondare il colpo già durante la sessione invernale di mercato. L'alternativa all'attaccante giallorosso è Mario Mandzukic, relegato però fuori rosa dalla Juventus e reduce da una lunga inattività, per questo passato in secondo piano rispetto al numero 9 della Roma. Lo riporta espn.com.