Roma, Losi: "Spero che i giallorossi siano guariti. Ora basta polemiche"

"Spero che la Roma possa essere guarita". Giacomo Losi, autentica bandiera dei giallorossi, vede una squadra di Di Francesco pronta a rilanciarsi dopo il successo contro il Frosinone. "E' importante anche per il morale, in vista del derby di sabato", dice in un'intervista al sito TimGate

Che cosa pensa delle polemiche e della crisi dei giallorossi di questo inizio di stagione?

"Sarebbe meglio evitarle, bisogna dare modo al tecnico di lavorare tranquillo".

Certo, alcuni acquisti non si sono per ora inseriti...

"E' vero, alcuni non si sono inseriti ma se si creano polemiche non è semplice per loro. Però a Roma a volte è così, si ingigantiscono i problemi".

E' una Roma che comunque potrà ancora essere da Champions?

"Me lo auguro e credo che abbia tutte le capacità e potenzialità per entrare in questa competizione".