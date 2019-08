Roma-Lovren, Klopp: "Non so se lascerà il Liverpool"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, non chiude alla cessione di Dejan Lovren: "Non so se lascerà il Liverpool, domani non giocherà perché è influenzato", queste le parole del tecnico dei Reds. I giallorossi attendono, il difensore croato è uno degli obiettivi per la difesa: al momento i due club ancora non hanno trovato l'accordo.