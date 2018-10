Roma, Lu.Pellegrini: "E' un momento importante. Vogliamo i tre punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Luca Pellegrini, difensore della Roma, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Spal. "E' un momento molto importante, sono veramente contento per quello che sto facendo. Oggi è una gara difficile, proviamo a portare a casa i tre punti. Lazzari? E' un bel giocatore, vedremo come si metterà la partita per marcarlo".