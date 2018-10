Roma, Luca Pellegrini: "Che emozione, sognavo questo fin da bambino"

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio da titolare in A per Luca Pellegrini, intercettato dai microfoni di DAZN nel post-gara di Empoli-Roma: "Sono emozionatissimo, è una cosa che sognavo fin da bambino, ho lavorato tanto per essere qui e per aiutare la squadra. Posso dire di essere soddisfatto a prescindere dalle emozioni provate in campo. Chiamerò per prima la mia famiglia, mio papà, che mi dà una mano in ogni cosa che faccio. Non so cosa mi dirà (ride, ndr)".