Roma, Luca Pellegrini: "Momento speciale, questa è come una famiglia"

Dopo il successo arrivato contro l'Empoli, il difensore della Roma Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Sull'esordio in Serie A?

"L'esordio è un momento speciale per tutti, sono stato felice per questa gara e so quanto ho lavorato per fare questo".

Chi ti ha aiutato di più?

"Un po' tutti perché siamo quasi una famiglia, hanno tutti speso una parola, tutti mi hanno dato dei consigli, non potevo chiedere una preparazione migliore per questo esordio, mi sono stati tutti vicini, devo ringraziarli tanto".

Sull'infortunio: come hai vissuto quei mesi?

"Ti aiutano molto queste cose, penso di averli passati bene, anche con molta tranquillità".

Su Kolarov?

"Ho un maestro davanti e cerco di rubare da lui ogni minima cosa".

Un post che avevi da bambino in camera?

"Gareth Bale perché ai tempi faceva il terzino".

Tu invece hai fatto il percorso inverso?

"Da piccolino facevo l'esterno alto ma appena arrivato alla Roma ho cambiato subito ruolo".