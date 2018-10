Roma, Luca Pellegrini: "Sono solo all'inizio. Kolarov un vero maestro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma, Luca Pellegrini, pronto all'esordio da titolare nella sfida di questa sera al Castellani contro l'Empoli, ha rilasciato un'intervista riportata dal club giallorosso nel Match Program della gara: "Le sensazioni dell'esordio non si possono spiegare, sono tante emozioni che ti avvolgono e rivelano la persona che sei. Sono molto, moltissimo felice. So quanto ho lavorato per arrivarci, ma per me sono solo all'inizio. Kolarov? È una persona incredibile, un maestro. Sa come dirti le cose e quando dirtele. Con lui posso migliorare, devo rubare ogni minima cosa".