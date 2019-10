Il Torino si gode il ritorno immediato di Walter Mazzarri in panchina, ma l'ambiente granata aspetta, spettattore più o meno interessato, novità sul fronte legato a Gianluca Petrachi. Lunedì, scrive Tuttosport, il ds della Roma sarà ascoltato in Procura federale. Il lapsus sul contatto con l'Inter per Dzeko a maggio, quando l'attuale dirigente giallorosso era ancora legato al Torino, potrebbe costare caro. E Petrachi, si legge, potrebbe chiedere il patteggiamento per evitare una lunga squalifica.