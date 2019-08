Roma, maglia n°15 per Cetin: "Quando scendo in campo mi trasformo"

"Quando scendo in campo mi trasformo, mi isolo e penso solo al gioco”. Così si è presentato Mert Cetin nella prima intervista al sito della Roma dal suo arrivo in giallorosso. “Sono un combattente nell’area di rigore, mi sento di dire che sono un guerriero”. Il difensore turco, classe 1997, arriva dal Genclerbirligi e indosserà la maglia numero 15.

Quali sono le tue sensazioni ora che sei un calciatore della Roma?

“Sono molto emozionato e contento di essere qui. Sono un giocatore giovane e sento l’importanza di indossare questa maglia. È un’emozione indescrivibile, spero di soddisfare le aspettative del Club e dei tifosi”.

C’è un difensore a cui ti ispiri?

“Sicuramente Sergio Ramos è il giocatore che seguo di più. Ora arrivo nel campionato italiano che è importante per i difensori ed è un torneo che dà molto. Sono sicuro che qui crescerò e che con questa squadra riuscirò ad arrivare in alto”.

Hai già incontrato il tuo connazionale Cengiz Under?

“Sì, l’ho incontrato poco fa, è una persona calorosa ed essendo turco come me non mi farà sentire solo. Credo che potremo aiutarci in campo e crescere entrambi”.

Quali sono i tuoi obiettivi in giallorosso?

“Il mio primo obiettivo è ambientarmi qui e vincere qualche trofeo”.