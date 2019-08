"Sono molto contento di essere qui e lo sono stato non appena ho saputo dell’interesse della Roma e della possibilità di fare un’esperienza con una grande squadra, con grandi ambizioni”. Queste le primissime parole di Christopher Smalling, neo difensore giallorosso, che al sito ufficiale del club ha poi sottolineato: "Era quello di cui avevo bisogno e sono fortunato a essere qui". Il centrale inglese vanta 323 presenze totali con la maglia dei Red Devils, con i quali ha giocato per nove stagioni consecutive. In giallorosso indosserà la maglia numero 6.