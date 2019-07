© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Malcom si offre clamorosamente alla Roma, un anno dopo il suo inaspettato dietro-front. E i giallorossi non lo depennano a priori. Secondo quanto riporta infatti Tuttosport, il club capitolino starebbe valutando con attenzione la candidatura dell'esterno offensivo brasiliano in uscita dal Barcellona. Valutazioni in corso, inevitabilmente legate però alla precedente partenza di qualche attaccante della rosa attuale di Fonseca.