Roma e RB Lipsia continuano a lavorare per trovare un'intesa su Patrik Schick. Secondo quanto riporta Sky Sport, la formula iniziale con cui doveva chiudersi l'operazione era quella del prestito con obbligo di riscatto, ma i due club - come confermato dal ds giallorosso Petrachi - non sono riusciti ad accordarsi. Il dialogo prosegue, si parla adesso di un prestito secco per una sola stagione, con Nikola Kalinic in attesa a sua volta di una chiamata per volare da Madrid a Roma proprio per sostituire l'ex Sampdoria nella rosa di Fonseca.