La certezza che Di Francesco si porta dietro al via della preparazione estiva è che il mercato «non è ancora terminato». Preso atto che a Trigoria s'intende puntare su Gonalons come vice De Rossi (aspettando la crescita di Coric) e che in attesa della soluzione della querelle Florenzi - anche dopo l'addio di Peres al San Paolo - il ruolo è ritenuto coperto, manca l'esterno offensivo con in dote almeno una quindicina di gol. Berardi è un obiettivo. Non l'unico. Forsberg piace. Come Zyech, in mediana. Molto però ruota attorno alla cessione di Alisson che potrebbe cambiare le strategie in corsa. A riportarlo è Il Messaggero.