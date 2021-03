Roma, mancano i gol dalla panchina. E quando va sotto non rimonta mai

vedi letture

“Le grandi squadre non cambiano la loro identità in funzione del risultato” lo ha detto ieri Paulo Fonseca in conferenza. Tutto vero, ma sanno anche leggere e cambiare le partite in corsa, aspetto per ora sconosciuto o quasi al tecnico portoghese. Se come dice l’allenatore “i numeri non mentono”, allora i dati che andremo a citare devono suonare come un campanello d'allarme a Trigoria. Da inizio stagione in Serie A sono appena 2 i gol arrivati da giocatori che partivano inizialmente dalla panchina, un abisso se guardiamo a chi guida questa speciale classifica (Atalanta con 11 reti dai subentrati). Il confronto anche con le altre squadre di vertice è impari: vedi il Napoli, un punto sotto la Roma ma in grado di produrre 9 reti da chi entrava in corsa, o la Juventus con 8 marcature arrivate dalle alternative ai titolari di Pirlo. Peggio di Fonseca con i cambi hanno fatto solo i tecnici esonerati (e nemmeno tutti perché Giampaolo ha prodotto tre gol dalla panchina con le sue sostituzioni) e quelli che poi hanno rilevato il posto dei vari Di Francesco, Stroppa, Iachini e Liverani. Numeri che una volta fatti notare in conferenza stampa producono la seguente replica del tecnico della Roma: “Sono numero, ma non posso valutare così. Nel 70% delle partite in cui i giocatori sono entrati stavamo vincendo, non abbiamo fatto gol con i subentrati perché li avevamo già fatti”.

Anche qui la realtà appare distorta perché delle 24 partite giocate in campionato della Roma, in otto di queste Dzeko e compagni sono andati in svantaggio riuscendo solo una volta a ribaltare completamente il risultato vincendo la partita. Sintomo chiaro di come o la Roma indovini il canovaccio tattico dall’inizio oppure diventi complicato affidarsi a chi entra dalla panchina per cambiare il match. Un aspetto che fino a questo momento non ha consentito alla squadra giallorossa il salto di qualità tanto atteso e che, se non dovesse arrivare entro fine stagione, potrebbe costare anche la panchina al tecnico nonostante un posizionamento in Champions che farebbe scattare in automatico l’opzione per il terzo anno.