Roma, Mancini alleato per Zaniolo. Gli ha consigliato di restare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juve e le altre pretendenti dovranno attendere, se Nicolò Zaniolo sceglierà di seguire i consigli del ct Roberto Mancini. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro del giovane centrocampista della Roma, uno dei punti focali del mercato della Lupa in ottica estiva. Totti ci parla tutti i giorni in quel di Trigoria, spesso anche con il suo tono scanzonato, a volte seriamente, lontano da telecamere, social e occhi indiscreti. Mancini, invece, ha scelto Coverciano come luogo per una lunga chiacchierata. Il ct gli ha consigliato di procedere per piccoli passi, di pensare a giocare con continuità il prossimo anno per crescere ancora e prepararsi nel migliore dei modi all’Europeo. Ed in modo neanche tanto velato gli ha consigliato di restare ancora alla Roma, per proseguire nel suo processo di crescita iniziato quest’anno ma ancora non completato del tutto.