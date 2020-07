Roma, Mancini: "Capito i nostri errori, carichi per portare a casa i tre punti"

Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Roma Tv a pochi minuti dalla gara contro il Napoli: "Siete pronti a reagire? Si, ci siamo preparati per quel poco che abbiamo potuto. Saremo carichi per portare a casa i 3 punti. Ci siamo confrontati e abbiamo capito i nostri errori. Cercheremo stasera di non ripeterli per portare a casa la vittoria", ha concluso.