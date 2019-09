Roma, Mancini: "Importante non aver perso. Primo derby emozionante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha commentato a Roma TV il derby pareggiato contro la Lazio: "Difficile giocare con questa temperatura? Sì, è stato un derby complesso e dispendioso, difficile giocare con questo caldo. Siamo alla seconda partita di campionato, quindi la condizione è ancora da migliorare, ma tutto sommato penso che sia stata una buona partita. Cosa è mancato alla Roma? Il gol. È stata una partita tosta, abbiamo colpito diversi pali. La Lazio è una squadra difficile da affrontare, con giocatori che si conoscono molto bene. Noi siamo stati bene in campo, abbiamo rischiato qualcosa ma abbiamo anche creato. Con più fortuna si poteva vincere. Le sensazioni dopo il primo derby? È stato emozionante, i nostri tifosi hanno spinto al massimo. Difficoltà in difesa? Sì ma anche la Lazio ha sofferto, nei derby è normale. Sicuramente dobbiamo lavorare, giorno dopo giorno, per migliorare al livello di reparto e con il tempo aumenterà l'intesa tra di noi. Dobbiamo ascoltare le indicazioni del mister e riproporle in partita. Come aveva preparato la partita Fonseca? Abbiamo studiato diversi aspetti, sapevamo che la Lazio cercava spesso le ripartenze, con attaccanti veloci come Correa e Immobile. Dovevamo stare attenti alla profondità, alcune volte ci siamo riusciti e altre meno. Importante non perdere, anche se volevamo vincerla. Dopo la sosta valuteremo tutto con il mister, cercando di fare sempre meglio”, riporta Vocegiallorossa.it.