© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma ha in pugno Gianluca Mancini: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore l'anno prossimo andrà a rafforzare la linea mediana di Di Francesco, di fatto il secondo acquisto in ottica giugno dopo quello a parametro di Hector Herrera, di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana ( Leggi qui i dettagli ). A centrocampo serve però anche un rinforzo immediato e dopo aver sondato diverse piste, è probabile che ora il direttore sportivo spagnolo punti su un calciatore in prestito.