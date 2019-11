Roma, Mancini: "Mi trovo meglio in difesa, ma decide il mister"

Fonte: vocegiallorossa.it

Il difensore della Roma Gianluca Mancini, a segno nella vittoria contro il Brescia, ha parlato ai microfoni di Roma TV:

Ci tenevate a non prendere gol anche a risultato acquisito: "Dobbiamo fare sempre step in avanti. Non prendendo gol, magari nella prossima gara hai più fiducia. Nel primo tempo un po' lenti, perfetti nel secondo. Bisogna combattere sempre fino alla fine".

Qual è il tuo ruolo preferito? "Mi trovo a mio agio in difesa perché ci gioco da 4-5 anni. A centrocampo ci ho giocato da ragazzino e lo faccio in emergenza. La squadra mi ha aiutato a far bene quando ho giocato in mezzo e ho fatto di tutto per fare bene, sono a disposizione della squadra e del mister. Mi sento più a mio agio in difesa ma rigiocherei volentieri a centrocampo, se dovesse servire".

Difficile passare dalla difesa a 3 dell'Atalanta a quella a 4 della Roma? Ti trovi bene con Smalling? "Mi trovo bene con lui e anche con gli altri. Jesus e Fazio mi danno molti consigli, essendo più esperti. Con Smalling parlo tanto in campo, è una cosa importante. Sapevamo che gli attaccanti del Brescia sarebbero rimasti alti e larghi. Il calcio è fatto di duelli, bisogna accettarli e più duelli vinci e peggio gioca l'avversario. Li abbiamo accettati io e Smalling e ci abbiamo lavorato in settimana. Ho trovato difficoltà all'inizio con il passaggio dalla difesa a 3 a 4 ma lo sapevo quando sono venuto qui. Il calcio di Gasperini è differente ma con l''aiuto del mister, dello staff, dei video sto crescendo anche se ancora sbaglio qualcosa ma è normale".