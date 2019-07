Roma-Mancini, passi avanti. Decisive le prossime 48 ore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma ha chiuso la prima settimana di allenamenti a Trigoria. Oggi Fonseca ha concesso un giorno libero ai suoi calciatori dandogli appuntamento per questa sera sempre al Fulvio Bernardini dove lunedì la squadra riprenderà a lavorare con una seduta alle 9.30 del mattino. Poi inizieranno i primi test. Giovedì è in programma la prima uscita stagionale contro la Pro Calcio alle 17.30. Poi sabato, allo stesso orario, la partita con il Trastevere. Sempre sabato (20 luglio) sarà una giornata importante perché a Villa Stuart potrebbe andare Diawara per le visite mediche dopo le vacanze post Coppa d’Africa. La clinica romana, però, nel corso della settimana potrebbe essere visitata anche da qualche altro nuovo acquisto. Stiamo parlando di Gianluca Mancini dell’Atalanta.

ORE DECISIVE - La trattativa per il centrale bergamasco va avanti da gennaio e ha visto lavorarci tre direttori sportivi differenti. Ora le conclusioni spettano a Petrachi. Dopo la frenata della settimana scorsa, i dialoghi sono ripresi e la fumata bianca sembrerebbe essere più vicina. Operazione da circa 25 milioni (bonus compresi). Si lavora sulla formula, mentre con il calciatore l’accordo è totale da tempo. Decisve saranno le prossime 48 ore, in particolare la giornata di lunedì dove è previsto un incontro tra le parti per limare gli ultimi nodi. Vista dunquel’impossibilità nel breve termine di raggiungere Alderweireld, Petrachi vuole assicurarsi il giovane centrale dell’Atalanta anche per rimettere un italiano al centro della difesa e continuare il progetto di made in Italy cominciato con Spinazzola. A Bergamo, al netto delle dichiarazioni di facciata della dirigenza, hanno già messo in conto una sua cessione per poter reinvestire i ricavi in altri acquisti che andrebbero a rinforzare la rosa in vista della prossima Champions League. Ora tutto è in mano alla Roma che aveva preso tempo prima di definire l'affare per capire realmente se il gioco valesse la candela e quindi se la spesa potesse rispettare anche dei margini di crescita che si aspettano a Trigoria. La prossima settimana sarà con ogni probabilità quella del quarto acquisto dei giallorossi e chissà, forse anche del quinto, con la definizione di Veretout. Per Higuain, invece, c'è da aspettare ancora un po'.