Roma, Mancini: "Prendo spunto dai più esperti, come Florenzi e Kolarov"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, è stato il protagonista del classico "Match Program" in vista della sfida contro l'Hellas Verona. Queste, in particolare, le sue parole su mister Fonseca: “Ha sottolineato la mia maturità? Quello che dice il mister mi fa piacere, sono giovane, mi hanno sempre etichettato come “giovane vecchio”. Io non lo ho mai considerato un difetto ma un pregio, così lo sento. Mi piace prendermi delle responsabilità, magari anche sbagliando e sentendo qualche critica. Fa parte del mio gioco. In squadra bisogna essere in tanti che non hanno paura di esporsi, e siamo fortunati perché la Roma ha davvero tante di figure in grado di prendersi responsabilità. In squadra prendo spunto dai giocatori più esperti, dai vari Florenzi, Kolarov, Dzeko e Fazio. Se il mister pensa questo di me è perché me lo sono conquistato ed è un piacere”.