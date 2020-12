Roma, Mancini: "Scudetto? Guardiamo il nostro percorso, blackout da eliminare"

Intervistato da Sky Sport al termine del match perso contro l’Atalanta, il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato così delle possibilità del club giallorosso di lottare per lo Scudetto: “Noi dobbiamo guardare il nostro percorso, sappiamo di essere un bel gruppo e lavoriamo tutti i giorni per migliorarci e affrontare al meglio questo tipo di partite. Non voglio essere ripetitivo, ma abbiamo questi black-out che ci portano a prendere tanti gol, se stai sotto di un gol puoi sempre riprenderla, devi stare sempre sul pezzo come nel primo tempo e non come il secondo”.

Qui l’intervento integrale.