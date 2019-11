© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha commentato a Rai Sport il match vinto oggi contro il Brescia: “Oggi è andata bene come prestazione soprattutto di squadra, quando un difensore segna è un qualcosa in più per la squadra. Sono contento perché non abbiamo preso gol, poi se i difensori segnano è meglio per la squadra. Quando ci sono queste prestazioni i gradini vengono sempre superati. Nel primo tempo eravamo troppo lenti, nella ripresa siamo entrati con un piglio diverso, è una cosa che ci capita spesso. La sfida con l’Inter? Sono sempre tutti test importanti per noi, in Serie A ogni gara è difficile. Sono gare che ci danno stimoli per migliorarci, ogni domenica cerchiamo di dare sempre il massimo e di vincere le partite".