Roma, Mancini: "Senza allenamenti ho sofferto. Noi vorremmo ripartire"

Il difensore della Roma Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di Domenica Sportiva “L’assenza di allenamenti e di obiettivi è stato strano, stare due mesi a casa non è la stessa cosa e io stavo patendo questo momento. Siamo tutti consapevoli della sicurezza che ci trasmette la Roma e vorremmo ripartire. Capisco i giocatori che sono nelle zone più colpite e possono avere dei dubbi, bisogna mettere in sicurezza giocatori e staff tecnico in modo da poter ripartire.

Le iniziative della Roma?

"Abbiamo cercato di fare il possibile per aiutare chi era in difficoltà, dagli ospedali ai più bisognosi. Sono orgoglioso di ciò che ha fatto la Roma, non tutte le società l'hanno fatto".

Cosa hai imparato a fare durante la quarantena?

“Ho scoperto tante cose nuove con mia moglie. Ho imparato a fare la pizza in casa e le lasagne. Mia moglie mi ha insegnato a fare questo, ma deve ancora aiutarmi perché da solo ancora non ci riesco”.