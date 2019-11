Roma, Mancini show e senti Bisoli: “Può fare come Desailly al Milan”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà ovunque”. A dirlo fu Albert Einstein, ma questa frase ripercorre in pieno l’intuizione avuta da Fonseca con Mancini. Nell’emergenza la Roma scopre un valore aggiunto. Di ruolo farebbe il difensore centrale, ma i tanti infortuni in casa giallorossa lo hanno portato a giocare mediano con risultati a dir poco sorprendenti. Chi non si stupisce è il suo allenatore ai tempi del Perugia. Stiamo parlando di Pierpaolo Bisoli. “Il percorso di Mancini mi ricorda quello di Desailly con Capello. Da lì in poi il Milan vinse tutto: Scudetti e Coppe” dice in esclusiva a TMW il tecnico di Porretta Terme. Un paragone importante, ma calzante. Era la stagione 91-92, il club rossonero puntò forte su Boban a centrocampo. Dopo poco il croato si fece male e Capello chiese alla dirigenza Marcel Desailly. Arrivava come difensore dall’OM, ma l’ex tecnico del Milan lo impiegò da centrocampista frangiflutti davanti alla difesa rendendo invisibili i rossoneri. A Trigoria si augurano che il percorso di Mancini possa essere lo stesso e intanto si godono un equilibrio ritrovato perché grazie all’ex Atalanta ne beneficia Veretout e tutta la squadra.

NUMERI - Dati alla mano l’esperimento di Fonseca è pienamente riuscito. Nelle ultime 3 gare di campionato è entrato in altrettanti gol della Roma. A cominciare dall’assist contro il Milan, all’azione fatta ripartire per il 3-0 a Udine di Kluivert e il lancio per Spinazzola di qualche giorno fa contro il Napoli che ha poi portato alla rete di Zaniolo. Se non bastasse, Mancini in questo campionato ha disputato 10 gare. Ha saltato solo quella con l’Atalanta per squalifica e combacia con l’unica sconfitta stagionale dei giallorossi. Anche domani contro il Gladbach continuerà a fare il mediano e proprio questo suo spostamento ha evitato alla Roma di intervenire sul mercato degli svincolati. Ne sanno qualcosa Buchel e Rodwell. Sarà interessante capire con il rientro di Diawara se Fonseca continuerà a puntarci nelle vesti di centrocampista. La certezza, invece, rimane l’intelligenza tattica del giocatore arrivato in estate. “Lui nasce centrocampista, ma soprattutto ha una capacità di adattamento incredibile” racconta ancora Bisoli a TMW. Tanto passa anche dalla sua voglia di imparare sempre. E’ esemplificativa l’immagine di Gianluca e Leal (tattico del tecnico portoghese) fermi a parlare per 5 minuti al triplice fischio della gara con il Napoli mentre tutta la squadra festeggiava il successo con i tifosi. Questa è la mentalità e l’ambizione di cui Fonseca non smette mai di parlare e di voler vedere nei propri calciatori.