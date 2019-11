Roma, Mancini sogna l'Europeo: "Vedremo il ct che gruppo sceglierà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, è stato il protagonista del classico "Match Program" in vista della sfida contro l'Hellas Verona. Queste le sue parole sulla Nazionale: "Il gruppo che si è formato in Nazionale è grandissimo. Il mister è stato bravo all’inizio a ricostruire la squadra aggiungendo dei giovani, sarebbe anche potuta essere una scelta sbagliata. Ha creato un bel mix di giocatori esperti e giovani che mettono entusiasmo. Essere convocati in Nazionale non è cosa da poco; vent’anni fa per vestire la maglia azzurra dovevi avere alle spalle tante gare di Serie A, oggi per fortuna le cose sono cambiate, e noi portiamo entusiasmo. I “vecchi” ci aiutano capire l’importanza di vestire quella maglia. Il gruppo che andrà agli Europei lo farà il mister e vedremo cosa farò io”.