Roma, Mancini: "Torino in difficoltà, ma li affrontiamo come fossero una squadra top"

Il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Roma-Torino: "Avevo avuto un problemino all'adduttore, però la condizione è buona perché non sono stato fermo molto e mi sono allenato bene quando lo sono stato, quindi sono pronto per stasera. Non bisogna guardare la classifica in questo momento: sappiamo il valore del Torino, sono in un momento di difficoltà ma sappiamo che tutte le partite in Serie A sono difficili, quindi li affrontiamo come fossero un avversario top".

