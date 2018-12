© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il ko contro la Juventus: “Nel secondo tempo abbiamo fatto noi la partita, ma non abbiamo creato nemmeno un’occasione importante. Abbiamo dato tutti il 100%, dobbiamo ripartire e fare bene nelle prossime due partite. Dalla Juventus dobbiamo imparare come difendono compatti, la voglia che ci mettono tutti, sono abituati a farlo anche perché hanno lo stesso allenatore da tanto tempo. La loro mentalità è questa e vanno avanti così. Se mi sono divertito contro CR7? Non tanto, se vincevo magari sì, invece andiamo a casa sconfitti. Se ci preoccupa la classifica? Sì perché non siamo dove vogliamo essere, ma sono sicuro che la Roma arriverà tra le prime quattro”.

Sul futuro e il rinnovo: “Io come ho sempre detto sono un giocatore della Roma, ho tre anni di contratto e sono contento qua. Spero di continuare ad aiutare la mia squadra a ottenere dei risultati”.