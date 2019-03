© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore giallorosso Kostas Manolas, intervistato da Roma TV, ha commentato così il tracollo di oggi col Napoli: "Brutta sconfitta, il Napoli ha meritato. Il loro secondo gol ci ha tagliato le gambe, è stato difficile reagire. Il gol di Verdi ha chiuso poi i giochi. Dobbiamo trovare la forza per chiudere bene, la Roma non può rimanere fuori dall'Europa, non lo posso pensare. Messaggio ai tifosi? Dobbiamo sempre dare tutto in campo, dobbiamo andare assolutamente in Europa".