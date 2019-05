Roma, Manolas: "Champions, non dipende solo da noi. Situazione inedita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore della Roma, parla così in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Genoa, alle 18.00 a Marassi di Genova. Questo il pensiero del greco nell'intervista concessa al Match Program del club: "Con Fazio non ho mai perso l’intesa. Quando attraversi un periodo difficile non è mai colpa di qualcuno in particolare, ho sempre detto che si difende e si attacca in undici".

Pastore: "Javier è un gran giocatore, peccato che abbia avuto tanti infortuni perché ci avrebbe potuto dare una grande mano. Adesso ha raggiunto la migliore condizione, e spero che continui così. Kluivert è un giocatore giovane, ha bisogno di un po’ fiducia e ci vuole un po’ di pazienza. Venire dall’Olanda e ambientarsi in Italia non è facile".

Ranieri: "Cerca sempre di darci motivazioni, gli allenamenti che fa sono sempre competitivi. Nelle partitelle ti dà la carica, per vincere sempre, poi lo trasferisce anche in campo. È un grandissimo uomo, ti parla sempre in faccia, mai alle spalle. Ha dato il suo contributo mettendo in campo la squadra sempre compatta, è la sua filosofia".

Obiettivo Champions vicino: "Sì, siamo vicini, ad un punto, però non dipende solo da noi. Dipende dalle squadre che ci sono davanti: se vincono tutte e quattro le partite, non possiamo fare niente. Noi dobbiamo solo pensare a noi, vincere questa quattro gare e poi speriamo che l’Atalanta o il Milan sbaglino.Poi c’è anche la Lazio e il Torino. Una situazione mai vista in cinque anni che sono in Italia, speriamo di andare noi”.