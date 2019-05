Roma, Manolas: "Champions? Resta qualche rimpianto per i punti persi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Quando perdi contro la SPAL, pareggi col Chievo da 2-0 in casa o 2-2 contro il Cagliari in 9 contro 11 resta qualche rimpianto. Adesso potevamo essere già in Champions". Questa l'anticipazione dell'intervista di Kostas Manolas, difensore giallorosso, all'AS Roma match preview della gara contro il Geona. "Adesso siamo più compatti, la squadra va meno avanti per pressare però si vede che questo porta a più risultati".