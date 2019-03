© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore della Roma, dopo la sconfitta con il Porto è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "C'è molta rabbia, non è giusto andar fuori così, per un episodio che l'arbitro deve rivedere, valutare. Per loro è andato a vedere, per noi no. Il tocco è evidente, deve andare al monitor. Adesso dirà una scusa, ma io non capisco davvero perché".

Sul rigore per il Porto: "Il tocco c'è e l'arbitro è andato a vederlo. Ma perché non va a rivedere anche il nostro? Schick non può cascare da solo, il tocco c'è".

Rimpianti? "Il rimpianto è non essere passati. Abbiamo dato tutto, sbagliando due o tre occasione per il 2-2, ma non è giusto uscire fuori così".

Uniti con Di Francesco? "Certo, sempre".