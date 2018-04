Roma, Manolas: "Con questo pubblico nessuno ci può battere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'uomo della provvidenza. L'uomo del 3-0. Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo il successo sul Barcellona: "Non interessa aver fatto la storia, a me interessa che la squadra è in semifinale di Champions dopo aver battuto la miglior squadra del mondo. Ci abbiamo creduto, siamo stati penalizzati all'andata ma abbiamo visto che la Roma c'è. Siamo una squadra forte e meritiamo tutto quello che può avere".

Si sono viste anche lacrime in campo oggi.

"Venivamo da tre risultati brutti per noi, avevamo troppo stress ma oggi ci abbiamo creduto. Abbiamo dato tutto e abbiamo visto oggi che se abbiamo il nostro pubblico dalla parte nessuno ci può battere".

Il pubblico di questa sera.

"Abbiamo bisogno del pubblico e se verranno sempre allo stadio diventeremo fra le squadre più grandi d'Italia. Abbiamo meritato di essere qui, la squadra c’è complimenti a tutti, speriamo che vengano sempre con noi i tifosi".