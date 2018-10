Roma, Manolas: "Convinto a rinnovare da Totti. Ora serve un trofeo"

“Inter e Milan stanno bene, il derby è una cosa nazionale e quindi chi per uno e chi per altro ci si aspetta una partita emozionante”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore nerazzurro, Gigi Simoni. “È generalmente una partita affrontata con grande agonismo e poi - continua - speriamo...

Un saliscendi spiegato in numeri. Roma, la difesa adesso è un problema

Genoa, Perinetti: "Piatek non si muoverà a gennaio"

Milan, Gattuso: "Spalletti un punto di riferimento per i giovani allenatori"

Roma, Pellegrini: "Arrabbiati per il ko, ci serva da stimolo per il CSKA"

Errore di Radu, Ronaldo non perdona: Juventus-Genoa 1-0

Chievo, Ventura torna in A: "Non sono agitato, ma eccitato"

Prima domina, poi s'addormenta. Col Genoa primo stop per la Juve

Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato alla Gazzetta dello Sport toccando tantissimi temi dell'attualità giallorossa: "La Juventus ha tre squadre, è la più forte, ma questo gruppo ha bisogno di un trofeo. Gli addii? Parte sempre qualcuno, ma noi sappiamo restare in alto e l'anno scorso potevamo alzare la Champions", il pensiero del greco. Che continua: "L'addio di Totti mi ha fatto piangere e mi ha convinto a rinnovare. Stadio? Ci serve l'aiuto dei tifosi, un nuovo stadio darebbe 10 punti".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy