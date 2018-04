Roma, Manolas: "Dimostriamo che ci siamo solo noi in questa città"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore giallorosso Kostas Manolas ha parlato a Premium Sport prima di Roma-Lazio: “E' una sfida troppo importante, non solo per la classifica. Vale doppio per noi e per i nostri tifosi. Dobbiamo confermare la prova con il Barcellona oggi, per far vedere alla gente che abbiamo una mentalità vincente e che in questa città c'è solo la Roma. Dobbiamo entrare in campo per vincere. Non temiamo nessuno e dobbiamo fare la nostra prestazione, alla fine faremo i conti".