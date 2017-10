Roma, Manolas e il rientro: "In campo contro il Chelsea? Sì, speriamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uscendo dallo stadio Olimpico, il difensore Kostas Manolas ha risposto brevemente a una domanda dei presenti. Il greco non ha escluso la possibilità di tornare in campo per la gara contro il Chelsea in Champions League. "Se ce la farò per il Chelsea? Sì, speriamo", le parole del calciatore riportate da Vocegiallorossa.it.