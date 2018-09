Roma, Manolas: "Il Bernabeu mi applaudirà? Divertente. Juve più forte"

© foto di www.imagephotoagency.it

In una lunga intervista rilasciata a Marca, Kostas Manolas ha parlato anche dell'accoglienza che riceverà al Bernabeu dopo avere eliminato, con una zuccata, il Barcellona nella scorsa Champions League. "Dicono che mi applaudiranno… va bene, sarà divertente, però quando inizierà la partita penserò solo a vincere con la mia squadra. "Tornare in Champions la prossima stagione, arrivare tra le prime 4. Sappiamo che la Juve ha la squadra più forte del campionato, però aspettiamo la nostra occasione. In Champions l’obiettivo è passare alla fase a eliminazione e andare avanti passo dopo passo senza precluderci nulla".