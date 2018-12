Roma, Manolas: "Il miglior acquisto per me è Kluivert, diventerà grande"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore della Roma, ha parlato dell'anno giallorosso in una intervista concessa agli account social della società: "Sono un po' indeciso tra De Rossi, Dzeko e me. Non mi voto perché sarei egoista, dico Dzeko perché ha fatto tanti gol importanti. Miglior giovane? Dico Ünder, ha avuto un inizio difficile ma poi ha mostrato le sue qualità, è veloce e ha fatto tanti gol, sta crescendo. Miglior partita? Roma-Barcellona 3-0, è stata una rimonta incredibile, stadio pieno e partita straordinaria. Partita più difficile? Ad Anfield contro il Liverpool, erano molto più forti di noi e abbiamo perso 5-2. L'avversario più difficile? Dico Salah ad Anfield che ha fatto due gol e un assist se mi ricordo bene. Miglior gol? Quello mio contro il Barcellona, ci siamo qualificati in semifinale. Miglior acquisto? Dico Kluivert, è un ragazzo giovane che ha delle potenzialità importanti e può diventare un grande giocatore”.