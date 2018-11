Roma, Manolas: "Inspiegabile la prestazione dopo il primo gol del Real"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore della Roma, ha spiegato a Roma TV i motivi della sconfitta contro il Real Madrid: "Abbiamo iniziato bene, nel primo tempo non abbiamo sfruttato occasioni importanti e loro non hanno fatto niente. Poi su una palla sfortunata abbiamo preso gol, dopo è inspiegabile la prestazione che abbiamo fatto. Mancata la reazione? Sì, quando abbiamo preso gol c'è stato un calo inspiegabile. Quando prendi un gol devi avere più rabbia, non calare, e devi avere voglia di andare a riprendere la partita. Tanti giovani? Siamo una squadra giovane, dobbiamo avere pazienza. Possiamo crescere, non siamo quelli del secondo tempo. È dura recuperare un gol se entri in campo come abbiamo fatto nella ripresa. Poca comunicazione? Noi con più esperienza cerchiamo di aiutare tutti i giovani per cercare di non far calare la prestazione e per dargli fiducia. Certe cose non devono succedere, va bene che era il Real Madrid ma non posso dire che stasera erano superiori a noi. Siamo tutti colpevoli, il calcio è così, quando sbagli il gol lo prendi. L'importante è cercare di rimediare, siamo una squadra giovane ma non possiamo avere sempre alibi: siamo la Roma. Domenica l'Inter? Stanno facendo bene, abbiamo tante assenze ma dobbiamo entrare in campo per dare tutto, davanti a questo pubblico fantastico che fa di tutto per sostenerci".