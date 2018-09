Roma, Manolas: "Lazio, Plzen ed Empoli: possiamo vincerle tutte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore della Roma, ha parlato del prossimo derby un'intervista all'AS Roma Match Program: "È importantissimo essere tornati alla vittoria perché eravamo in un momento delicato. È stato importante vincere e vincere bene. Abbiamo fatto bene e sono convinto che continueremo così. Io non sono di solito ‘dalla parte’ dei ritiri. Secondo me può servire a far gruppo, ma può fare anche male. A noi ha fatto bene ma spero non ne faremo più, perché significa che stiamo vincendo. Non abbiamo iniziato bene in campionato, ma nelle singole gare contro Atalanta o Milan, una reazione della squadra si è vista. Con il Chievo vincevamo 2-0 alla fine del primo tempo e abbiamo avuto un calo mentale nel secondo tempo perché pensavamo di averla vinta. Con il Bologna non è andata bene, però abbiamo fatto 26 tiri e loro 6. È un momento in cui non gira neanche bene, possiamo e dobbiamo fare meglio perché siamo la Roma. Pastore? Javier è un giocatore importantissimo per noi, di grande qualità, speriamo di averlo sempre. Contro il Frosinone Nzonzi e De Rossi hanno dato equilibrio e grande personalità, sanno gestire bene la palla, sono due campioni del mondo e due leader. Santon? È un ragazzo di esperienza, positivo e sempre con il sorriso. Con l’Inter ha ottenuto anche il Triplete. Sta lavorando bene e ci sarà molto utile, ci darà più soluzioni”.

Derby: "Tutte le partite sono importanti. Al derby devi entrare con cattiveria e dare tutto in campo perché sappiamo quanto sia importante per i tifosi. Sabato chiunque scenderà in campo sono convinto che darà il massimo per far vincere la Roma. Loro sono compatti, stanno dietro e sono pronti a ripartire. Ma sappiamo come giocano e sono convinto che possiamo affrontarli e poi siamo più forti della Lazio. Immobile? È un giocatore forte... ma dobbiamo pensare a noi e dare tutto per maglia e tifosi!. Per me possiamo vincerle tutte e tre. Siamo più forti degli avversari e dobbiamo dare il massimo perché sono tre tappe importanti per il prosieguo della stagione”.