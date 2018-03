Roma, Manolas: "Meritiamo di stare fra le prime 8 d'Europa"

Queste le parole del difensore giallorosso Kostas Manolas ai microfoni di Roma TV dopo il successo con il Torino: "Il gol? Importate è sempre vincere, non importa chi segna. Le vittorie ci danno fiducia e dobbiamo continuare così. Blocco mentale nel primo tempo? Abbiamo parlato di questo con il mister, non penso che l’Olimpico ci blocchi la testa. Abbiamo fatto il primo gol e poi ci siamo liberati, giocando un buon calcio. I nostri tifosi meritano la felicità. Come mai le difficoltà nel primo tempo? Loro sono ripartiti con qualità con Falque e Belotti, due ottimi giocatori. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Il Torino è forte ma potevamo fare meglio nel primo tempo. Cosa è cambiato nella ripresa? Siamo tornati al 4-2-3-1 con Radja più avanti. Abbiamo giocato meglio per l’uomo in più sulla trequarti. Il primo gol ci ha dato fiducia. Contro le squadre schierate, quest’anno, abbiamo difficoltà. La gara di martedì contro lo Shakthar? Dobbiamo fare una gara intelligente, davanti sono forti. Dobbiamo entrare con la testa del primo tempo disputato in Ucraina. Speriamo di ribaltare la situazione, possiamo farlo e lo meritiamo. Siamo finiti primi nel girone e meritiamo di stare tra le prime 8 squadre d’Europa”, riporta vocegiallorossa.it