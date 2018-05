Roma, Manolas non ce la fa: si scalda Capradossi, pronto al debutto

© foto di Federico Gaetano

Sarà una Roma senza Manolas quella che scenderà in campo a Cagliari. Il difensore greco infatti ha accusato un problema alla coscia destra durante il riscaldamento e dunque non ce la fa a giocare. Nel frattempo Di Francesco ha mandato a scaldare il giovanissimo Elio Capradossi, classe 1996 che giocherà al posto di Manolas al debutto assoluto in Serie A.