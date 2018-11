Roma, Manolas: "Non dobbiamo sentire il peso della partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Kostas Manolas a Roma Tv. "Avvertite il peso di questa partita? Non dobbiamo sentire il peso, dobbiamo entrare in campo tranquilli e fare una buona prestazione per portare a casa i tre punti che sono fondamentali per la qualificazione. Champions League per dimenticare il campionato? Dobbiamo vedere cosa abbiamo fatto e migliorare e andare avanti, perché siamo la Roma. Partita diversa rispetto all'andata? Sì sarà diverso, sono una squadra forte con giovani talenti. Noi siamo più forti e dobbiamo dimostrarlo in campo. Come stai? Sto bene, mi sono allenato e spero di fare una grande prestazione".