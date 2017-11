Roma, Manolas: "Non importa chi segna, vogliamo continuare così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L'importante è vincere, non importa chi fa gol o assist, bisognava dare continuità contro una grande squadra". Attraverso i canali ufficiali della Roma, Kostas Manolas torna sulla vittoria ai danni della Fiorentina, con il grande supporto dei tifosi, arrivati in massa in quel di Firenze: "Certo, ringraziamo i tifosi che sono venuti a sostenere la squadra. Ne abbiamo sempre bisogno, vogliamo sempre lo stadio pieno. Abbiamo bisogno di loro, ci danno una grande mano per andare lontano".

Sulla differenza con l'anno scorso.

"Non penso di essere stato l'anno scorso fuori concentrazione, la Roma ha fatto 87 punti. Quest'anno concediamo meno, è merito anche del mister: lavoriamo tutti come squadra, speriamo di continuare così perché la miglior difesa ci può dare dei vantaggi".

Sugli obiettivi della Roma.

"Siamo consapevoli delle nostre possibilità, siamo la Roma e siamo tutti grandi giocatori. Siamo tutti importanti, cambia la squadra ma non l'atteggiamento. Questa cosa è importante, speriamo di continuare con risultati positivi. Speriamo di vincere anche il derby".