Continuano le voci intorno a un addio di Kostas Manolas alla Roma. Sky Sport fa sapere che il centrale greco, dopo essere stato vicino al trasferimento allo Zenit nell'estate 2017, potrebbe davvero prendere in considerazione l'idea di lasciare la Capitale per provare una nuova sfida, in Italia (la Juve lo segue) o all'estero. Magari con l'aiuto di un nuovo agente, che prenda il posto dell'attuale Ioannis Evangelopoulos.