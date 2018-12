© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Roma TV dopo il ko contro la Juventus: "Nel primo tempo eravamo in difficoltà, nella ripresa abbiamo dominato la partita senza però creare occasioni. Sono contento di come ha reagito la squadra, ha dato tutto, ma sono deluso per non aver creato occasioni da gol. Quando non riesci, devi preoccuparti. Non siamo stati pericolosi. Se però continuiamo a giocare come nel secondo tempo di questa sera possiamo rimontare. Loro a difendere sono i migliori al mondo, quando devono vincere lo fanno. Non penso che i nostri attaccanti abbiano faticato per timore degli avversari. Champions? In questo momento abbiamo squadre davanti, abbiamo perso punti contro le piccole squadre, ci mancano quei punti. Abbiamo avuto anche infortuni pesanti. Sono convinto che ci rialzeremo e arriveremo tra le prime quattro. Fascia di capitano? Ho sempre detto che non cambia niente, hai più responsabilità ma la prestazione la devi sempre fare".